14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत, सुवेंदु अधिकारी को जांच के लिए समन जारी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मिजाज गरम है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोटिस जारी किया है। जानें क्या है पूरा मामला

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 14, 2026

Suvendu Adhikari

BJP नेता सुवेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के चंचल पुलिस स्टेशन ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 35 के उप-धारा (3) के तहत भेजा गया है।

7 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश

एफआईआर 2 जनवरी 2026 को दर्ज की गई थी। यह केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 192, 196, 299, 302, 352 और 356 के तहत दर्ज है। ये धाराएं मुख्य रूप से अपमानजनक बयान, धमकी, मानहानि और अन्य संबंधित अपराधों से जुड़ी हैं। नोटिस में कहा गया है कि जांच के दौरान तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने और पारदर्शी तरीके से पूछताछ करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इसलिए, सुवेंदु अधिकारी को 7 दिनों के अंदर चंचल पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

TMC नेता ने की शिकायत दर्ज

यह एफआईआर पूर्व आईपीएस अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के जिला नेता प्रसून बनर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 2026 की शुरुआत में मालदा के चंचल में भाजपा की एक जनसभा के दौरान सुवेंदु अधिकारी ने प्रसून बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक और कुरुचिपूर्ण टिप्पणियां कीं। बनर्जी ने इसे व्यक्तिगत हमला और सम्मानहानि बताया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज की और अब जांच आगे बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किया है। बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत जब गिरफ्तारी की तत्काल आवश्यकता न हो, तो पुलिस आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को नोटिस देकर पेश होने का निर्देश दे सकती है। यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करता है, तो सामान्यतः गिरफ्तारी से बचा जा सकता है, लेकिन जांच में सहयोग न करने पर आगे कार्रवाई हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 02:07 pm

Hindi News / National News / बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत, सुवेंदु अधिकारी को जांच के लिए समन जारी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.