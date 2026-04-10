Bengal Election 2026: एक वीडियो क्लिप से टूट गया गठबंधन, AIMIM ने तोड़ा हुमायूं कबीर से नाता

AIMIM: पश्चिम बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक बड़ा मोड़ आ गया है। Asaduddin Owaisi की पार्टी All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) ने अचानक हुमायूं कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह बंगाल में अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। दरअसल, यह पूरा मामला Humayun Kabir के एक कथित वीडियो के सामने आने के बाद गरमाया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और उसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। इसी विवाद के बीच ओवैसी ने यह कड़ा कदम उठाया। वीडियो में मुस्लिम समाज और बाबरी मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं।