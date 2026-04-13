गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए खोल दिए अपने पत्ते, इन नेताओं का बनेगा चांस

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गरम हो चुका है। जैसे-जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। साथ ही भाजपा से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि उनके तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में दे दिया। शाह ने मंच से कहा कि अगर Bharatiya Janata Party बंगाल में सत्ता में आती है, तो राज्य को ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो बंगाली भाषा जानता हो और यहीं की मिट्टी में पला-बढ़ा हो। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद संदेशखालि और अन्य विवादित घटनाओं जैसी स्थितियां दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी।