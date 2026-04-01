21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पर्यटक स्थल, तट और रिसॉर्ट खाली करने के आदेश, EC ने बंगाल चुनाव के लिए जारी की एडवाइजरी

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने दीघा, मंदारमणि समेत तटीय इलाकों को खाली कराने का अभूतपूर्व आदेश दिया। पर्यटकों, बाहरी लोगों और प्रचारकों पर अस्थायी रोक लगाई गई है, ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी और अशांति को रोका जा सके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 21, 2026

election commission

Election Commission

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल इस बार कुछ अलग ही नजर आ रहा है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला लिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आयोग ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मशहूर समुद्री पर्यटन स्थलों को कुछ समय के लिए पूरी तरह खाली कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के दायरे में Digha Beach, Mandarmani Beach, Tajpur Beach, Udaipur Beach और Shankarpur Beach जैसे लोकप्रिय समुद्री तट शामिल हैं। आमतौर पर ये जगहें सालभर पर्यटकों से भरी रहती हैं, लेकिन अब यहां अचानक सन्नाटा छाने वाला है। निर्देश साफ है कि मंगलवार शाम 6 बजे तक सभी पर्यटक और बाहरी लोग इन इलाकों को छोड़ दें। यह पाबंदी 23 अप्रैल को मतदान खत्म होने तक लागू रहेगी। इतना ही नहीं, होटलों को भी कहा गया है कि वे अपने कमरों में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही ठहरने दें। यानी बाहरी लोगों के लिए यहां ठहरना पूरी तरह बंद रहेगा। यह अपनी तरह का एकदम नया फैसला है।

जानें डिटेल्स


यह फैसला सिर्फ पर्यटकों तक सीमित नहीं है। चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान इन इलाकों में रुकने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है। जैसे ही आदेश जारी हुआ, पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए। सोमवार रात से ही दीघा और आसपास के इलाकों में लाउडस्पीकर से ऐलान किए जाने लगे। पर्यटकों से अपील की गई कि वे समय रहते इलाके खाली कर दें। होटलों को भी सख्त हिदायत दी गई कि वे नियमों का पालन करें।

क्यों लिया गया फैसला?


अब सवाल उठता है कि आखिर इतना कड़ा कदम क्यों उठाया गया? चुनाव अधिकारियों का कहना है कि उन्हें आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व पर्यटक बनकर इलाके में घुस सकते हैं और मतदान के दौरान गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए यह सख्त फैसला लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का आदेश पहले कभी नहीं देखा गया। आमतौर पर चुनाव के दौरान सुरक्षा बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार तो पूरे पर्यटन क्षेत्र को ही अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Apr 2026 10:54 pm

Hindi News / National News / पर्यटक स्थल, तट और रिसॉर्ट खाली करने के आदेश, EC ने बंगाल चुनाव के लिए जारी की एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ईरान युद्ध पर पंडित धीरेद्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा- यह अहंकार की लड़ाई, गुंडई कर रहा अमेरिका

Bageshwar Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri statement on Hindutva in Delhi Bharat Mandapam Ramkatha
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव में ‘फर्जीवाड़े’ पर बवाल! TMC नेता कुणाल घोष और गर्गा चटर्जी पर FIR दर्ज

Kunal Ghosh
राष्ट्रीय

पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खरगे का विवादित बयान, BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत

Mallikarjun Kharge and Kiren Rijiju
राष्ट्रीय

बेंगलुरु में खौफनाक डेथ प्रपोजल! प्रेमिका ने प्रेमी की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाया

Bengaluru Woman Burns Boyfriend Alive
राष्ट्रीय

ऑटो-डेबिट पेमेंट के RBI ने बदले नियम, हर बड़े ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

RBI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.