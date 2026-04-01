पर्यटक स्थल, तट और रिसॉर्ट खाली करने के आदेश, EC ने बंगाल चुनाव के लिए जारी की एडवाइजरी

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल इस बार कुछ अलग ही नजर आ रहा है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला लिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आयोग ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मशहूर समुद्री पर्यटन स्थलों को कुछ समय के लिए पूरी तरह खाली कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के दायरे में Digha Beach, Mandarmani Beach, Tajpur Beach, Udaipur Beach और Shankarpur Beach जैसे लोकप्रिय समुद्री तट शामिल हैं। आमतौर पर ये जगहें सालभर पर्यटकों से भरी रहती हैं, लेकिन अब यहां अचानक सन्नाटा छाने वाला है। निर्देश साफ है कि मंगलवार शाम 6 बजे तक सभी पर्यटक और बाहरी लोग इन इलाकों को छोड़ दें। यह पाबंदी 23 अप्रैल को मतदान खत्म होने तक लागू रहेगी। इतना ही नहीं, होटलों को भी कहा गया है कि वे अपने कमरों में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही ठहरने दें। यानी बाहरी लोगों के लिए यहां ठहरना पूरी तरह बंद रहेगा। यह अपनी तरह का एकदम नया फैसला है।