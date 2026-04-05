टीएमसी नेता को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी का आरोप



भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा है कि बनर्जी का बयान तेजी से लोगों के बीच फैल चुका है और इसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो समाज में तनाव पैदा कर सकती है। पार्टी का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से चुनावी माहौल खराब हो सकता है और लोगों के बीच डर और असहजता बढ़ सकती है। भाजपा ने यह दावा किया कि कोई एक बयान को लेकर शिकायत नहीं है बल्कि लगातार अलग-अलग तरह की बयानबाजी की जा रही है। पार्टी के अनुसार, टीएमसी के कई नेता लगातार इसी तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। भाजपा का कहना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जिसका मकसद चुनाव के दौरान माहौल को ध्रुवीकृत करना है।