Attack on Adhir Ranjan Chowdhury: पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के साथ धक्का मुक्की, TMC पर लगा आरोप

अधीर चौधरी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके पड़े हैं क्योंकि TMC उन्हें पूरा नहीं होने देना चाहती। रेलवे का काम यहां इसलिए अधूरा पड़ा है क्योंकि वे नहीं चाहते कि जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वहां कोई काम हो। रेलवे पूरा फंड देने को तैयार था, राज्य सरकार को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, फिर भी काम नहीं हो रहा है। वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अधीर चौधरी को कोई क्रेडिट मिले।