‘आपको होटल से बाहर नहीं निकलने देते’, अमित शाह को ममता ने दी खुली धमकी तो BJP का भी आ गया जवाब

मुख्यमंत्री ने कहा- बंगाल में एक दुशासन आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। दुशासन आया है, शकुनि का चेला, जो जानकारी इकट्ठा करने आया है। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ज़मीन नहीं दी। अगर मैंने जमीन नहीं दी होती तो क्या होता? पेट्रापोल में जमीन किसने दी? अंडाल में जमीन किसने दी?