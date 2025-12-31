31 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

‘आपको होटल से बाहर नहीं निकलने देते’, अमित शाह को ममता ने दी खुली धमकी तो BJP का भी आ गया जवाब

ममता बनर्जी ने अमित शाह को अप्रत्यक्ष धमकी दी, कहा अगर चाहतीं तो होटल से बाहर नहीं निकलने देतीं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने ममता पर हमला बोला, कहा- वे पूरे देश को धमका रही हैं।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 31, 2025

अमित शाह और ममता बनर्जी। (फोटो- ANI)

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। उन्होंने कोलकाता पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि वह चाहतीं तो शाह को होटल से बाहर नहीं निकलने देतीं।

इस बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने ममता पर न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बल्कि पूरे देश को 'धमकाने' का आरोप लगाया है।

ममता के आरोप पर पलटवार

संबित पात्रा ने कहा- ममता बनर्जी ने भारत के गृह मंत्री को धमकी दी है। ममता जी कहती हैं आप (अमित शाह) एक होटल के अंदर छिपे हुए थे। अगर हम चाहते, तो आप होटल से बाहर नहीं निकल पाते और आप भाग्यशाली हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया।

पात्रा ने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बंगाल में ऐसा हुआ है। आप अमित शाह को धमकी नहीं दे रही हैं, आप भारत को धमकी दे रही हैं। अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी।

पात्रा ने यह भी कहा- पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के गुंडों ने 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। उन्हें चुनावी रोल से घुसपैठियों के नाम हटाए जाने से दिक्कत है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है।

बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही ममता सरकार

संबित पात्रा ने अमित शाह के इस आरोप का भी समर्थन किया कि पश्चिम बंगाल सरकार बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने कहा- गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार, अन्याय और घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है और वहां की ममता सरकार बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है।

शाह और ममता के बीच जुबानी हमला

2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक लड़ाई तेज होने के साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक-दूसरे पर तीखे हमले किए।

शाह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार राज्य की पहचान बन गए हैं, साथ ही उन्होंने राज्य में अवैध प्रवासियों की कथित घुसपैठ पर उनके रुख पर सवाल उठाया।

अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा- राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल में विकास रुक गया है। मोदी द्वारा शुरू की गई सभी लाभकारी योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं।

उन्होंने आगे कहा- 15 अप्रैल, 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी, तो हम बंगाल की विरासत और संस्कृति को फिर से जीवित करेंगे। यह 'बंग भूमि' हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का गठन डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो यहां के एक बड़े नेता थे।

ममता ने दी प्रतिक्रिया

ममता बनर्जी ने शाह के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं की तुलना महाभारत महाकाव्य के पात्र दुर्योधन और दुशासन से की। शाह के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि टीएमसी सरकार ने पेट्रापोल और अंडाल में बाड़ लगाने के लिए जमीन दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा- बंगाल में एक दुशासन आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। दुशासन आया है, शकुनि का चेला, जो जानकारी इकट्ठा करने आया है। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ज़मीन नहीं दी। अगर मैंने जमीन नहीं दी होती तो क्या होता? पेट्रापोल में जमीन किसने दी? अंडाल में जमीन किसने दी?

संबंधित विषय:

अमित शाह

ममता बनर्जी

Published on:

31 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / National News / ‘आपको होटल से बाहर नहीं निकलने देते’, अमित शाह को ममता ने दी खुली धमकी तो BJP का भी आ गया जवाब

