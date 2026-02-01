West Bengal SIR: चुनाव आयोग के बुलावे पर नहीं आए 5 लाख लोग, अब वोटर लिस्ट से काटा जाएगा एक-एक नाम

ये 4.98 लाख वोटर्स वे हैं जो बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सुनवाई में शामिल नहीं हुए और इसलिए उन्हें फाइनल वोटर्स लिस्ट से बाहर करने के लायक पाया गया है। हालांकि, शुक्रवार शाम तक सुनवाई में शामिल नहीं होने वाले ऐसे वोटर्स की संख्या 6.25 लाख थी।