मैं 16 साल की उम्र में… सोनागाछी की यौनकर्मियों को SIR से डर, अधूरे कागजों से बढ़ी मुश्किलें

एक 35 साल की महिला, जो कैंप में लगी लाइन में खड़ी थी, बताती है कि SIR में पुराने वोटर लिस्ट से पारिवारिक लिंक साबित करने का विकल्प अब उनके लिए बंद हो गया है। वह कहती है, “मुझे 16 साल की उम्र में तस्करी कर यहां लाया गया था। जब मैं वापस परिवार के पास गई तो उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया… अब वे मेरी मदद नहीं करेंगे।” उसने कहा कि उसकी एक बेटी है, जो एक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल में रहती है।