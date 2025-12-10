जब भाई पर हमलावर हुई बीजेपी तो आगे आई प्रियंका, PM मोदी का नाम लेकर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान

संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में भारतीय प्रवासी कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। सत्र के बीच में विदेश जाने पर बीजेपी कांग्रेस नेता पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने गांधी को ‘पर्यटन का नेता’ कहा है और उन पर लगातार विदेश यात्राओं के कारण अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का हवाला देकर पलटवार किया है।