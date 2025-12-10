जब भाई पर हमलावर हुई बीजेपी तो आगे आई प्रियंका, PM मोदी का नाम लेकर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान

प्रियंका ने बीजेपी पर पलटवार किया (Photo-IANS)
संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में भारतीय प्रवासी कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। सत्र के बीच में विदेश जाने पर बीजेपी कांग्रेस नेता पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने गांधी को ‘पर्यटन का नेता’ कहा है और उन पर लगातार विदेश यात्राओं के कारण अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का हवाला देकर पलटवार किया है।
बीजेपी के हमलों का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने कामकाजी समय का करीब आधा हिस्सा देश से बाहर बिताते हैं। विपक्ष के नेता की यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?
वहीं लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के पास राहुल गांधी के चुनावी अनियमितताओं से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए उन्हें बदनाम कर रहे हैं।
वहीं कांग्रेस सांसद नाना पाटोले ने कहा कि राहुल गांधी सबको बताएंगे कि वह जर्मनी क्यों जा रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी भारत छोड़ दें क्योंकि वे उनसे डरते हैं।
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर विदेश दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एलओपी का मतलब 'पर्यटन का नेता' और 'पार्टी करने का नेता' है।
उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी एक गैर-गंभीर राजनेता हैं। लोग काम में व्यस्त हैं, और वो हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान वो जंगल सफारी पर थे। इससे उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। पता नहीं, वो किसी वजह से जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए। राहुल गांधी एक बार फिर छुट्टी मनाने और भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जा रहे हैं।
