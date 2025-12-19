अपार्टमेंट में छिपे सेक्स स्कैंडल और ड्रग्स के खेल का सनसनीखेज खुलासा, ऐसे छूट जाते थे मुजरिम

Bengaluru Apartment Scandal: एक ​है बेंगलुरु का चमकदार आलीशान अपार्टमेंट, नाम है प्रोविडेंट सनवर्थ। बाहर से देखो तो स्वर्ग लगता – हरा-भरा गार्डन, स्विमिंग पूल व जिम सब कुछ। लेकिन अंदर की कहानी? अरे भाई, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहां रहते थे देश भर से आए जवान लड़के-लड़कियां, खासकर स्टूडेंट्स। रंगीन पार्टी होती रहती, रातें लंबी, और राज़ गहरे (Bengaluru Apartment Scandal)। सबसे पहले आता है सेक्स का किस्सा। अपार्टमेंट में एक लड़की थी, नाम रखते हैं रिया। वो नई-नई आई थी, पढ़ाई के लिए। एक रात पार्टी में मिली एक लड़के से, नाम था विक्की। दोनों नशे में धुत्त, बातें हुईं, हंसी-मजाक, और फिर वो कमरे में चले गए। लेकिन अगले दिन रिया को लगा कि कुछ गलत हुआ। उसने शिकायत की एसोसिएशन वालों (Illegal Justice System) से – वो बड़े-बड़े अंकल-आंटी जो सोसाइटी चलाते थे। पुलिस के पास जाने की बजाय, उन्होंने कहा, "अरे बेटी, हम संभाल लेंगे।" फिर क्या? विक्की को बुलाया, बंद कमरे में पूछताछ। "गलती हो गई भाई, माफ कर दो।" एसोसिएशन ने अपना नियम निकाला – 20 हजार रुपये जुर्माना! विक्की ने पैसे दिए, मामला खत्म। रिया को कहा गया, "चुप रहो, बदनामी होगी।" ऐसे कितने किस्से दब गए।