तुम बहुत हॉट हो… लड़की के साथ Rapido ड्राइवर की घिनौनी हरकत, पूरा मामला जानकर भड़क उठे जज, कर दिया बेल रिजेक्ट

बेंगलुरु की अदालत ने 27 वर्षीय रैपिडो बाइक चालक महेश यमनूर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उस पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने महिलाओं के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला अपराध किया है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। 2 min read