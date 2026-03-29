कर्ज में डूबे शख्स का खौफनाक कदम! मां-बहन और भांजे का गला काटा, फिर खुद की जान लेने की कोशिश

Bengaluru Family Attempt Suicide: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। कर्ज में डूबे एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के तीन लोगों का गला रेत दिया। वहीं इसके बाद खुद ने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।