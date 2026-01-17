80 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए एक्साइज अफसर, डिप्टी कमिश्नर समेत 3 गिरफ्तारी

रिश्वत लेने के आरोप में एक्साइज अफसर गिरफ्तार (File Photo
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर समेत तीन कर्मचारियों को रंगेहाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने बार लाइसेंस जारी करने के बदले 80 लाख रुपये की भारी रिश्वत की मांग की थी।
लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीनारायण नामक व्यक्ति ने C7 (बार) लाइसेंस के लिए एक्साइज विभाग में आवेदन किया था। आरोप है कि इस लाइसेंस को मंजूरी देने के बदले आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश नायक और सुपरिंटेंडेंट के.एम. तम्मअण्णा ने 80 लाख रुपये की रिश्वत मांगी।
रिश्वत की मांग से परेशान होकर लक्ष्मीनारायण ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस से संपर्क किया। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने पूरी योजना बनाकर जाल बिछाया। तय योजना के तहत जब 25 लाख रुपये की पहली किस्त दी जा रही थी, उसी दौरान लोकायुक्त पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट को रंगेहाथ पकड़ लिया।
इस मामले में रिश्वत की रकम लेकर आने वाले एक्साइज कॉन्स्टेबल लक्कप्पा गनी को भी लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लोकायुक्त पुलिस की इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि रिश्वतखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
