80 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए एक्साइज अफसर, डिप्टी कमिश्नर समेत 3 गिरफ्तारी

रिश्वत की मांग से परेशान होकर लक्ष्मीनारायण ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस से संपर्क किया। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने पूरी योजना बनाकर जाल बिछाया। तय योजना के तहत जब 25 लाख रुपये की पहली किस्त दी जा रही थी, उसी दौरान लोकायुक्त पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट को रंगेहाथ पकड़ लिया।