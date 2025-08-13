दामाद ने सास का किया कत्ल, लाश के 19 टुकड़े कर 19 ठिकानों पर छिपाया

Man Killed Mother In Law: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। बेंगलुरू से करीब 100 किमी दूर तुमकुरू जिले के चिम्पुगनहल्ली में दामाद ने अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। अपनी सास की हत्या कर उनके 19 टुकड़े कर 19 जगहों पर फेंक दिया। इस हत्याकांड से कर्नाटक में सनसनी मची हुई है। पुलिस ने मर्डर केस को हल करते हुए महिला के दामाद और दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले के बारे में पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि सास की हत्या के आरोप में दामाद और दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दामाद एक दंत चिकित्सक है। पुलिस ने मृतका की पहचान बेल्लावी गांव निवासी 42 वर्षीय लक्ष्मी देवी के रूप में की है। वहीं, आरोपियों की पहचान डॉ. रामचंद्रैया एस. (47 वर्षीय), सतीश के. एन. (38 वर्षीय) और किरण के. एस. (32 वर्षीय) के रूप में हुई है, जो सभी कल्लाहल्ली निवासी हैं।
पुलिस ने बताया कि रामचंद्रैया की शादी लक्ष्मी देवी की बेटी तेजस्वी (26) से हुई है और यह उनकी दूसरी शादी थी। पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त को देवी अपनी बेटी से मिलने के लिए घर से निकली थीं। एक दिन बाद उनके पति बसवराज ने बेल्लावी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। तीन दिन बाद, 7 अगस्त को, पुलिस को चिम्पुगनहल्ली में विभिन्न स्थानों पर 19 शवों के टुकड़े मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि शव के अंग बैगों में मिले थे और उन्हें 19 जगहों पर फेंका गया था।
कोराटगेरे पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जिले के सभी पुलिस थानों को यह पता लगाने के लिए संदेश भेजा कि क्या कोई गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद बेल्लावी पुलिस ने बसवराज को सूचित किया, जिन्होंने शव की पहचान देवी के रूप में की।
पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि शव के अंगों को फेंकने के लिए एक मारुति सुजुकी ब्रेजा का इस्तेमाल किया गया था। यह गाड़ी कथित तौर पर सतीश के नाम पर पंजीकृत थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने सतीश को हिरासत में लिया और उसने सारी बातें उगल दीं। सतीश और किरण को हॉर्नाड से हिरासत में लिया गया। हत्या के बाद रामचंद्रैया धर्मस्थल में थे और पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं थे। इससे भी हमारा संदेह बढ़ा।
तुमकुरु ज़िले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक के वी ने कहा कि रामचंद्रैया ने कथित तौर पर दावा किया कि उनकी पत्नी अपनी मां की सलाह मान रही थी और उनकी शादी में परेशानी पैदा कर रही थी। ये भी आरोप लगाए कि महिला अपनी बेटी को देह व्यापार में धकेलने पर भी जोर दे रही थी। एसपी अशोक ने बताया, वह अपनी सास के दखल से नाखुश था। उसकी पहली शादी अभी तलाक के दौर से गुजर रही है। 2019 में उसने तेजस्वी से शादी की।