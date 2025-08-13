दामाद ने सास का किया कत्ल, लाश के 19 टुकड़े कर 19 ठिकानों पर छिपाया

पुलिस ने बताया कि रामचंद्रैया की शादी लक्ष्मी देवी की बेटी तेजस्वी (26) से हुई है और यह उनकी दूसरी शादी थी। पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त को देवी अपनी बेटी से मिलने के लिए घर से निकली थीं। एक दिन बाद उनके पति बसवराज ने बेल्लावी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। तीन दिन बाद, 7 अगस्त को, पुलिस को चिम्पुगनहल्ली में विभिन्न स्थानों पर 19 शवों के टुकड़े मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि शव के अंग बैगों में मिले थे और उन्हें 19 जगहों पर फेंका गया था।