Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मोहब्बत का खुमार चढ़ा तो लड़की बनी ‘चोर’, बॉयफ्रेंड के लिए चुराया 11 तोला सोना और डेढ़ लाख कैश

Maharashtra Crime: पुलिस ने लड़की के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि प्रेमी ने आभूषणों का क्या किया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 13, 2025

Maharashtra love crime
File Photo

महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 19 वर्षीय युवती ने अपने कर्ज में डूबे बॉयफ्रेंड को मदद करने के लिए अपनी ही मां के 11 तोले सोने के गहने और 1 लाख 55 हजार रुपये चुराकर दे दिए।

घटना छत्रपती संभाजीनगर के शहतील भारतनगर के हडको क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार आरोपी मंगेश विलास पंडित ने युवती पर दबाव डालकर गहने और नकदी हासिल की। मंगेश का दोस्त कुणाल केरकर भी इस मामले में शामिल था। दोनों को बेगमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

लड़की की 58 वर्षीय मां स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती थी और अब रिटायर हो चुकी हैं। घटना का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को रक्षाबंधन के दिन उनके बेटे ने सोने की अंगूठी मांगी। अलमारी खोलने पर सभी गहनों के डिब्बे खाली मिले और नकदी भी गायब थी। पूछताछ में बेटी ने कबूल किया कि दो महीने पहले ही रात में उसने प्रेमी के कहने पर गहने रुमाल में बांधकर बकेट से नीचे खड़े बॉयफ्रेंड को दे दिए थे।

ये भी पढ़ें

मालिक को सबक सिखाने के लिए 1500 km दूर जाकर ज्वेलरी शॉप लूटी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे दबोचा
मुंबई
Maharashtra Crime news

लड़की की मां ने सोमवार को बेगमपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गहनों में 24 और 21 ग्राम की दो चेन, 3 ग्राम के कानों के रिंग, 10 ग्राम का सोने का सिक्का, 10-10 ग्राम की तीन अंगूठियां, 4 ग्राम का मेडल, 2.5 ग्राम की रिंग, 2 ग्राम की अंगूठी, 3 ग्राम की बालियां, 2.5 तोले का मंगलसूत्र, 10 ग्राम के कानों के झुमके, एक चांदी की अंगूठी और नकदी शामिल थी।

पुलिस ने लड़की के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि प्रेमी ने आभूषणों का क्या किया। युवती ने बताया की प्रेमी ने पैसे की जरुरत होने की बात कहकर उससे पैसे और गहने मांगे थे। फिलहाल पुलिस गहनों का पता लगाने और मामले की गहराई से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में BMW से ड्रग्स तस्करी, 31.8 करोड़ की मेफेड्रोन बरामद, दो गिरफ्तार
मुंबई
Mephedrone MD Drugs Thane

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2025 02:16 pm

Published on:

13 Aug 2025 02:15 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मोहब्बत का खुमार चढ़ा तो लड़की बनी ‘चोर’, बॉयफ्रेंड के लिए चुराया 11 तोला सोना और डेढ़ लाख कैश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.