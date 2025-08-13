मोहब्बत का खुमार चढ़ा तो लड़की बनी ‘चोर’, बॉयफ्रेंड के लिए चुराया 11 तोला सोना और डेढ़ लाख कैश

लड़की की 58 वर्षीय मां स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती थी और अब रिटायर हो चुकी हैं। घटना का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को रक्षाबंधन के दिन उनके बेटे ने सोने की अंगूठी मांगी। अलमारी खोलने पर सभी गहनों के डिब्बे खाली मिले और नकदी भी गायब थी। पूछताछ में बेटी ने कबूल किया कि दो महीने पहले ही रात में उसने प्रेमी के कहने पर गहने रुमाल में बांधकर बकेट से नीचे खड़े बॉयफ्रेंड को दे दिए थे।