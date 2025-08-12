महाराष्ट्र में BMW से ड्रग्स तस्करी, 31.8 करोड़ की मेफेड्रोन बरामद, दो गिरफ्तार

ठाणे शहर पुलिस की अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि भिवंडी बाईपास रोड पर रंजनोली के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। जिसके बाद 9 अगस्त को पुलिस टीम ने जाल बिछाकर दो वाहनों को रोका। और पूरे मामले का पर्दाफाश किया। इस मामले में भिवंडी के कोनगांव पुलिस थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।