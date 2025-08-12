12 अगस्त 2025,

महाराष्ट्र में BMW से ड्रग्स तस्करी, 31.8 करोड़ की मेफेड्रोन बरामद, दो गिरफ्तार

Maharashtra Drug Smuggling Busted: ठाणे जिले में पुलिस ने दो कारों से 15 किलो मेफेड्रोन जब्त कर 31.8 करोड़ की ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ किया है।

Aug 12, 2025

Mephedrone MD Drugs Thane
महाराष्ट्र में एमडी ड्रग्स जब्त (Photo- IANS/File)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नासिक-ठाणे राजमार्ग पर दो कारों से 15 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 31.8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है।

ठाणे शहर पुलिस की अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि भिवंडी बाईपास रोड पर रंजनोली के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। जिसके बाद 9 अगस्त को पुलिस टीम ने जाल बिछाकर दो वाहनों को रोका। और पूरे मामले का पर्दाफाश किया। इस मामले में भिवंडी के कोनगांव पुलिस थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुंब्रा निवासी तनवीर अहमद कमर अहमद अंसारी (23) और विट्ठलवाड़ी निवासी महेश हिंदूराव देसाई (35) के तौर पर हुई है। अंसारी की कार से 11.7 किलो मेफेड्रोन मिला, जबकि देसाई की बीएमडब्ल्यू कार से 4.161 किलो ड्रग्स बरामद हुए। बीएमडब्ल्यू के पीछे ठाणे नगर निगम का लोगो लगा था, जिसकी जांच की जा रही है, जबकि अंसारी चोरी की कार चला रहा था।

पुलिस के अनुसार, अंसारी भिवंडी में दर्ज कई आपराधिक मामलों में शामिल है, वहीं कोल्हापुर के मूल निवासी देसाई पर एनडीपीएस और मकोका के तहत कई केस दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये ड्रग्स ठाणे और मुंबई में सप्लाई होने वाले थे। पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क और ड्रग्स के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।

