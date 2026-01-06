BMC चुनाव: निबंध नहीं लिखने पर नामांकन रद्द, उम्मीदवारों से पूछा गया मुंबई के विकास का प्लान

मुंबई के देवनार इलाके में चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने नाकाबंदी के दौरान दो संदिग्ध वैन को रोका। तलाशी लेने पर उनमें से 2 करोड़ 33 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई। हालांकि वैन में मौजूद कर्मचारियों का दावा है कि यह पैसा एटीएम (ATM) में जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था। चूंकि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए आयकर विभाग और पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि यह पैसा वास्तव में किसका है और कहां ले जाया जा रहा था। फिलहाल यह रकम पुलिस के कब्जे में सुरक्षित है।