बेंगलुरु रियाल्टर मर्डर केस: BJP विधायक अब भी फरार, CID ने 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

बेंगलुरु रियाल्टर मर्डर केस (File Photo)
कर्नाटक CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने बेंगलुरु के BJP विधायक बीरथी बसवराज से जुड़े एक गिरोह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला 15 जुलाई 2025 को रियल एस्टेट कारोबारी वी.जी. शिवप्रकाश उर्फ बिकला शिवा की हत्या का है।
अभी चार्जशीट में विधायक बीरथी बसवराज का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह पूर्व गैंगस्टर और रियल एस्टेट से जुड़े अजीत कुमार का भी नाम चार्जशीट में नहीं है। 19 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें इस मामले में KCOCA (कठोर संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) लगाने की अनुमति मांगी गई थी। अब इस केस के 18 आरोपी डिफॉल्ट बेल (90 दिनों के अंदर चार्जशीट न दाखिल होने पर मिलने वाली जमानत) की मांग कर रहे हैं। इस बीच, SIT हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है।
पुलिस ने कहा है कि विधायक बसवराज और अजीत कुमार के खिलाफ जांच अभी भी जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को कोर्ट में होनी है।
