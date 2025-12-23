बेंगलुरु रियाल्टर मर्डर केस: BJP विधायक अब भी फरार, CID ने 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

अभी चार्जशीट में विधायक बीरथी बसवराज का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह पूर्व गैंगस्टर और रियल एस्टेट से जुड़े अजीत कुमार का भी नाम चार्जशीट में नहीं है। 19 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें इस मामले में KCOCA (कठोर संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) लगाने की अनुमति मांगी गई थी। अब इस केस के 18 आरोपी डिफॉल्ट बेल (90 दिनों के अंदर चार्जशीट न दाखिल होने पर मिलने वाली जमानत) की मांग कर रहे हैं। इस बीच, SIT हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है।