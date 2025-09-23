Patrika LogoSwitch to English

शादी के बाद संबंध नहीं बना पाया युवक, पत्नी ने बताया नपुंसक और 2 करोड़ का मांगा मुआवजा

बेंगलुरू के गोविंदराज नगर निवासी युवक की 5 मई 2025 को युवती के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी हुई। इसके बाद सप्तगिरी पैलेस में रिसेप्शन रखा गया, जिसका पूरा खर्च युवक के परिवार ने उठाया। 

Sep 23, 2025

पत्नी ने पति को बताया नपुंसक (Photo-AI)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहित दंपति के बीच शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाने को लेकर विवाद बढ़ गया। इसके बाद पत्नी ने पति को नपुंसक बता दिया और उसके परिवार से 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांग लिया। वहीं पति ने पत्नी और उसके परिजनों पर मारपीट, धमकाने और संपत्ति हड़पने का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 

5 मई 2025 को हुई शादी

बता दें कि बेंगलुरू के गोविंदराज नगर निवासी युवक की 5 मई 2025 को युवती के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी हुई। इसके बाद सप्तगिरी पैलेस में रिसेप्शन रखा गया, जिसका पूरा खर्च युवक के परिवार ने उठाया। 

दंपति के बीच बढ़ा विवाद

इसके बाद नवविवाहित जोड़ा बेंगलुरु आ गया लेकिन उनके बीच संबंध नहीं बन पाए। इसी बात को लेकर युवक और युवती के बीच विवाद बढ़ गया। पत्नी लगातार युवक को ताने मारती रही और उसे नपुंसक भी कहा। 

पति का कराई मेडिकल जांच

विवाद बढ़ने पर युवक का मेडिकल कराया गया। मेडिकल जांच में डॉक्टरों ने बताया कि युवक पूरी तरह से स्वस्थ है लेकिन मानसिक तनाव के चलते वह संबंध नहीं बना पा रहा है। इसके बाद भी पत्नी युवक पर दवाब बनाती रही और 5 जून को करीब 10-15 लोगों के साथ युवक के घर पर आ पहुंची। 

युवक  ने लगाया मारपीट का आरोप

युवक ने ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पंचायत बैठाकर महिला ने उससे 2 करोड़ की संपत्ति नाम करने की मांग रखी। उसने उस समय मामला टालने की कोशिश की। 

केस कराया दर्ज

बाद में युवक ने पत्नी के घरवालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। 

23 Sept 2025 09:20 pm

