शादी के बाद संबंध नहीं बना पाया युवक, पत्नी ने बताया नपुंसक और 2 करोड़ का मांगा मुआवजा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहित दंपति के बीच शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाने को लेकर विवाद बढ़ गया। इसके बाद पत्नी ने पति को नपुंसक बता दिया और उसके परिवार से 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांग लिया। वहीं पति ने पत्नी और उसके परिजनों पर मारपीट, धमकाने और संपत्ति हड़पने का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।