खाने में जहर मिलाकर पति सहित पूरे परिवार को सुला दिया मौत की नींद, मरने से पहले ससुर ने खोला बहू का काला चिट्ठा

बिहार के रोहतास जिले के अगरेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के पांच महीने बाद ही बहू ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बहू की इस करतूत से हर कोई हैरान है। दरअसल, बहू ने जहर देकर पति, ससुर और देवर की हत्या कर दी। महिला के पति और ससुर की गुरुवार को मौत हो गई थी जबकि देवर ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
29 अप्रैल 2025 को ही धनौती का विवाह विशाल से हुआ था। बता दें कि पूरा परिवार अगरेर में किराए के मकान में रहता था। महज पांच महीने में ही बहू ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है।
पुलिस ने धनौती को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिता-पुत्र का एक दिन पहले पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार कराया था तो वहीं आज दूसरे बेटे का शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
पुलिस के मुताबिक मरने से पहले ससुर ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। इसमें बहू की करतूत के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। दरअसल, ससुर को जहर देने का आभास हो गया था। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल से सल्फास का डिब्बा बरामद किया गया है।
बहू धनौती अक्सर पति पर आर्थिक दबाव बनाती थी। बताया जाता है कि विशाल नौकरी की तलाश में था, जिससे घर में झगड़े होते रहते थे। ससुर भी बीच-बचाव में उलझ जाते। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धनौती लंबे समय से अवसादग्रस्त थी और घरेलू हिंसा से तंग आ चुकी थी।