Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

खाने में जहर मिलाकर पति सहित पूरे परिवार को सुला दिया मौत की नींद, मरने से पहले ससुर ने खोला बहू का काला चिट्ठा

पुलिस के मुताबिक मरने से पहले ससुर ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। इसमें बहू की करतूत के बारे में उन्होंने जिक्र किया था।

पटना

Ashib Khan

Sep 19, 2025

बहू ने जहर देकर परिवार को किया खत्म (File Photo)

बिहार के रोहतास जिले के अगरेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के पांच महीने बाद ही बहू ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बहू की इस करतूत से हर कोई हैरान है। दरअसल, बहू ने जहर देकर पति, ससुर और देवर की हत्या कर दी। महिला के पति और ससुर की गुरुवार को मौत हो गई थी जबकि देवर ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 

‘किराए के मकान में रहते थे’

29 अप्रैल 2025 को ही धनौती का विवाह विशाल से हुआ था। बता दें कि पूरा परिवार अगरेर में किराए के मकान में रहता था। महज पांच महीने में ही बहू ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। 

ये भी पढ़ें

भगौड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी केस में आया बड़ा अपडेट, रेप मामले में किया था गिरफ्तार
राष्ट्रीय
image

पुलिस ने बहू को किया गिरफ्तार

पुलिस ने धनौती को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिता-पुत्र का एक दिन पहले पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार कराया था तो वहीं आज दूसरे बेटे का शव का पोस्टमार्टम कराया गया। 

ससुर ने मरने से पहले लिखी चिट्ठी

पुलिस के मुताबिक मरने से पहले ससुर ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। इसमें बहू की करतूत के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। दरअसल, ससुर को जहर देने का आभास हो गया था। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल से सल्फास का डिब्बा बरामद किया गया है। 

घर में होते थे झगड़े

बहू धनौती अक्सर पति पर आर्थिक दबाव बनाती थी। बताया जाता है कि विशाल नौकरी की तलाश में था, जिससे घर में झगड़े होते रहते थे। ससुर भी बीच-बचाव में उलझ जाते। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धनौती लंबे समय से अवसादग्रस्त थी और घरेलू हिंसा से तंग आ चुकी थी।

ये भी पढ़ें

एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले मारे गए दोनों आरोपी, दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 09:58 pm

Hindi News / National News / खाने में जहर मिलाकर पति सहित पूरे परिवार को सुला दिया मौत की नींद, मरने से पहले ससुर ने खोला बहू का काला चिट्ठा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.