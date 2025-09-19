खाने में जहर मिलाकर पति सहित पूरे परिवार को सुला दिया मौत की नींद, मरने से पहले ससुर ने खोला बहू का काला चिट्ठा

बिहार के रोहतास जिले के अगरेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के पांच महीने बाद ही बहू ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बहू की इस करतूत से हर कोई हैरान है। दरअसल, बहू ने जहर देकर पति, ससुर और देवर की हत्या कर दी। महिला के पति और ससुर की गुरुवार को मौत हो गई थी जबकि देवर ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।