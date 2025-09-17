एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले मारे गए दोनों आरोपी, दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि

दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद घायल हुए दोनों आरोपियों की मौत हो गई है। दरअसल, एसटीएफ की नोएडा इकाई और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में दोनों आरोपियों को रोका। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने आगे बढ़ रही टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।