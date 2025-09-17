Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले मारे गए दोनों आरोपी, दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि

दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद घायल हुए दोनों आरोपियों की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए है।

भारत

Ashib Khan

Sep 17, 2025

दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी मारे गए (Photo-X)

Disha Patani House Firing: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित आवास पर गोलीबारी की घटना में शामिल दो आरोपी बुधवार को गाजियाबा में मुठभेड़ में मारे गए। मारे गए आरोपियों की पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई है, जो कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह से संबंध रखते हैं। इस बात की दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है।

दोनों आरोपियों की हुई मौत-दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद घायल हुए दोनों आरोपियों की मौत हो गई है। दरअसल, एसटीएफ की नोएडा इकाई और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में दोनों आरोपियों को रोका। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने आगे बढ़ रही टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

कारतूस किए बरामद

मामले में अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि मौके से एक ग्लॉक और एक जिगाना पिस्तौल के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं।

एक्ट्रेस के घर पर हुई गोलीबारी

बता दें कि 12 सितंबर की सुबह करीब साढ़े तीन बजे मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी की। बाद में, गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथियों के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की ज़िम्मेदारी ली गई। 13 सितंबर की सुबह यह पोस्ट हटा दी गई और शाम तक अकाउंट भी हटा दिया गया।

आरोपियों ने दी थी चेतावनी

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बदमाशों ने कहा कि यह गोलीबारी आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर की गई थी। इसमें चेतावनी दी गई है कि यह "सिर्फ एक ट्रेलर" है और आगे और भी हिंसा होगी।

‘10-15 राउंड गोलियां चलाई’

एक्ट्रेस दिशा पटानी के पिता जगदीश पटानी के अनुसार हमलावरों ने ताबड़तोड़ 10 से 15 राउंड गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 3 बजे, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि हमलावर हमारे घर पर गोलियां चला रहे थे। उन्होंने जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया वह विदेशी थी। ट्रिगर दबाते ही ताबड़तोड़ 10-15 राउंड फायरिंग हुई। हम बहुत डर गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

Updated on:

17 Sept 2025 10:00 pm

Published on:

17 Sept 2025 09:39 pm

Hindi News / National News / एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले मारे गए दोनों आरोपी, दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि

