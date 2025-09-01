‘सबसे अच्छा नेता कौन वो जो लोगों को ज्यादा मूर्ख बना सके’: बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान

मोदी के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अक्सर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति लोगों को सबसे अधिक मूर्ख बना सकता है, वही सबसे अच्छा नेता बन सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं, वहां पूरे दिल से सच बोलना मना है। यहां कई उत्साही और नए लोग हैं, और यह माना जाता है कि जो लोगों को सबसे ज्यादा मूर्ख बना सकता है, वही सबसे अच्छा नेता बन सकता है। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े।