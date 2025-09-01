Earthquake: अफगानिस्तान में 622 मरे, 2000 से ज्यादा घायल, जानिए दुनिया में सबसे तेज और सर्वाधिक तबाही वाले भूकंप कहां और कब आए

Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या खबर प्रकाशित करने तक 622 बताई जा रही है। इस त्रासदी में 2000 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है।



संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 मापी गई। इसका केंद्र अफगानिस्तान के जलालाबाद से 27 किसोमीटर उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई में था। यहां 20 मिनट बाद 4.7 तीव्रता का दूसरा झटका लगा। इसकी गहराई 10 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप का झटका इतना जोरदार था पाकिस्तान के साथ भारत की राजधानी दिल्ली तक की इमारतें हिल गई। आइए जानते हैं कि दुनिया में भूकंप के चलते कहां और कितनी तबाहियां हुई हैं।