Flood Impacts: बाढ़ से सरकारी ‘विकास’ को लगता भारी धक्का, देश का सालाना 5700 करोड़ आर्थिक नुकसान, 1700 लोगों की होती है मौत

1700 people died in India each year due to flood in India: केंद्र सरकार ने वर्ष 1978 में बाढ़ से बचाव के लिए 1727.12 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई थी। वहीं यह 2019 में बढ़कर 13238.36 करोड़ रुपये का हो गया। इस साल केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को छह राज्यों के लिए 1066 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ नियंत्रण के लिए जारी करने का आदेश दिया है। वर्ष 2024 में संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राज्यसभा में बताया कि 1953-2017 तक बारिश और बाढ़ की वजह से देश को 3,65,860 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और 1,07,487 लाख लोग बाढ़ और बारिश की वजह से मारे गए। मतलब हर साल 5628.62 करोड़ रुपये का आर्थिक और 1700 लोग की मौत का नुकसान उठाने को हम भारतीय अभिशप्त हैं।