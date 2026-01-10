गर्भवती महिला का यूट्यूब वीडियो देख किया ऑपरेशन, नकली डॉक्टर की गलती से चली गई जान

फर्जी डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर किया ऑपरेशन (AI Image)
भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर चूक और झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही ने एक खुशहाल परिवार को उजाड़ दिया। 31 साल की महिला की मौत एक ऐसे निजी क्लीनिक में हुई, जहां कथित डॉक्टर ने मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखकर ऑपरेशन किया।
जानकारी के मुताबिक मृतक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, तो मृतका की मां श्रीमठ स्थान स्थित एक निजी क्लीनिक ले गईं। यहाँ रंजीत मंडल नामक व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताकर तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन की सलाह दी। परिजनों ने बताया कि इस काम के लिए डॉक्टर ने 30 हजार रुपये की मांग की थी।
परिजनों के अनुसार, ऑपरेशन के दौरान कथित डॉक्टर और उनके सहयोगी मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखकर तकनीक सीखने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से मृतका के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होने से मौत हो गई।
मृतका की मौत के बाद भी कथित डॉक्टर ने परिजनों को गुमराह करता रहा। उसने कहा, “मरीज की हालत गंभीर है, इसे कहीं और ले जाइए।” इसके बाद क्लीनिक में ताला लगाकर फरार हो गया। हालांकि इस दुखद घटना में एक राहत की बात यह रही कि नवजात शिशु सुरक्षित बचा लिया गया।
मृतका की दादी संजु देवी ने बताया कि गांव की एक आशा कर्मी ने उन्हें इसी अवैध क्लीनिक की ओर भेजा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्लीनिक अमोध साह के मकान में कई वर्षों से चल रहा है। पहले भी कई मामले सामने आए थे, जिन्हें दबा दिया गया था।
ग्रामीणों के गुस्से के बाद, उन्होंने शव को क्लीनिक के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही रसलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा है कि मामले की गंभीर जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
