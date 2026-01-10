गर्भवती महिला का यूट्यूब वीडियो देख किया ऑपरेशन, नकली डॉक्टर की गलती से चली गई जान

जानकारी के मुताबिक मृतक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, तो मृतका की मां श्रीमठ स्थान स्थित एक निजी क्लीनिक ले गईं। यहाँ रंजीत मंडल नामक व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताकर तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन की सलाह दी। परिजनों ने बताया कि इस काम के लिए डॉक्टर ने 30 हजार रुपये की मांग की थी।