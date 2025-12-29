भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा, DRDO ने लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण

Pinaka Rockets: भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दरअसल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने सोमवार को चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR 120) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। खास बात यह रही कि 120 किलोमीटर रेंज वाले इस रॉकेट का पहला परीक्षण उसी दिन हुआ, जिस दिन रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने इसे भारतीय सेना के लिए मंजूरी दी।