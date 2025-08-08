राखी पर उज्जवला और LPG उपभोक्ताओं को दिया बड़ा तोहफा…मोदी कैबिनेट ने लिए ये 5 बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिटे) योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी। मेरिटे के तहत राज्य सरकार के संस्थानों को समर्थन दिया जाएगा। भारत भर के 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों को इसके तहत लाभ मिलेगा।