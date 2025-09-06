Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता जांच मामले में आया बड़ा अपडेट, ED ने शिकायतकर्ता को किया तलब

Rahul Gandhi citizenship: शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं, जो साबित करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं।

भारत

Ashib Khan

Sep 06, 2025

ईडी ने राहुल गांधी की नागरिकता जांच में शिकायतकर्ता को तलब किया
ईडी ने राहुल गांधी की नागरिकता जांच में शिकायतकर्ता को तलब किया (Photo-IANS)

Rahul Gandhi citizenship: प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी नागरिकता विवाद मामले में शिकायतकर्ता एस विग्रेश शिशिर को तलब किया है। मामले में अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता को 9 सितंबर को दिल्ली बुलाया गया है ताकि वह एजेंसी के समक्ष गवाही दे सकें और अपने पास मौजूद दस्तावेज साझा कर सकें।

शिकायकर्ता को किया तलब

मामले में एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने करीब चार साल पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता मामले से जुड़ी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) जांच शुरू की थी, लेकिन शिशिर को पहली बार तलब किया गया है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
राष्ट्रीय
image

शिकायकर्ता ने किया था ये दावा

बता दें कि शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं, जो साबित करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस कारण वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और इसलिए लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते।

शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने का दिया था आदेश

उपरोक्त अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने इस संबंध में ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही पत्र लिख दिया है। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 28 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा शिशिर को चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था।

पीठ ने क्या कहा

अपने अंतरिम आदेश में, पीठ ने कहा - "हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ अपने मामलों को आगे बढ़ा रहा है और उसे लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और उसे जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में उसे पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला रायबरेली में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है।"

9 अक्टूबर तक स्थगित की सुनवाई

वहीं शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि जून 2024 में दायर उनकी शिकायत पर केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जाँच चल रही है और उन्होंने दावा किया कि वह कई बार दिल्ली में एजेंसी (सीबीआई) के समक्ष पेश होकर राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश कर चुके हैं। सीबीआई ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है।

ये भी पढ़ें

धार्मिक स्थल पर प्रतीक चिन्ह क्यों? हजरतबल में हुई तोड़फोड़ पर CM अब्दुल्ला ने दिया अजीबो-गरीब बयान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Sept 2025 09:42 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता जांच मामले में आया बड़ा अपडेट, ED ने शिकायतकर्ता को किया तलब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट