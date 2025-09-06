धार्मिक स्थल पर प्रतीक चिन्ह क्यों? हजरतबल में हुई तोड़फोड़ पर CM अब्दुल्ला ने दिया अजीबो-गरीब बयान

सीएम अब्दुल्ला ने आगे कहा कि मैंने कभी किसी धार्मिक समारोह में प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा। हजरतबल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक चिन्ह और पट्टिका लगाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस दरगाह को बनवाया। उन्होंने इसकी मरम्मत भी कराई लेकिन कभी भी पट्टिका या पत्थर का इस्तेमाल कर व्यक्तिगत श्रेय नहीं लिया। इसके बाद भी उनके योगदान को याद किया जाता है।