बिहार के छह जिलों में वज्रपात से 11 लोगों की मौत, CM ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather Forecast: बिहार में बारिश और वज्रपात के कारण बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आगे के मौसम को लेकर बताया कि आगे तीन-चार दिनों तक बिहार के इन जिलों में मौसम का यहीं हाल रहेगा।

Bihar 11 people dead due to sky lighting know further weather forecast