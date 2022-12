बिहारः मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में 9 की मौत, PM-CM ने राहत राशि का किया ऐलान

Bihar Chimney Explosion Motihari: बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार शाम एक ईंट-भट्‌ठे की चिमनी में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हो गए। 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना पर शोक जताते हुए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत राशि का ऐलान किया है।

Bihar: 8 People died, several injured due to Explosion in a Chimney of Brick Kiln in Motihari