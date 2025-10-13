मां ने रिश्तेदारों के साथ रची बच्चे की अपहरण की साजिश, मांगे 21 लाख रुपये; मामले का खुलासा होने पर सन्न रह गई पुलिस

मां ने बेटे के किडनैप की रची साजिश (File Photo)
बिहार की राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपने ही बेटे का अपहरण करवाया और पति से 21 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। कलयुगी मां ने यह साजिश अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रची थी। हालांकि पुलिस ने मात्र 6 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला ताराचक गांव का बताया जा रहा है।
बता दें कि घटना शनिवार की शाम की है। ताराचक से एक बच्चा अचानक लापता हो गया। घबराए पिता ने तुरंत दानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसी रात एक अज्ञात नंबर से सुनील को फोन आया, जिसमें अपहरणकर्ताओं ने 21 लाख रुपये की फिरौती मांगी और बच्चे की हत्या की धमकी दी।
मामले में पिता ने बताया- मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दिन आएगा। मेरा बेटा स्कूल से लौटा ही था कि लापता हो गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अपहरण की पूरी योजना बच्चे की मां अंजू देवी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर बनाई थी।
दरअसल, अंजू देवी ने पति से पैसे वसूलने के लिए मायके और ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों को शामिल किया था। पुलिस ने बताया कि मां अजू देवी शुरुआत से ही पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही थी और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना करने पर पुलिस को अंजू देवी पर शक हुआ।
मामले में पुलिस ने मां और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फिरौती में इस्तेमाल किया गया एक कीपैड मोबाइल और 5 स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किए हैं।
