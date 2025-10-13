Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मां ने रिश्तेदारों के साथ रची बच्चे की अपहरण की साजिश, मांगे 21 लाख रुपये; मामले का खुलासा होने पर सन्न रह गई पुलिस

अंजू देवी ने पति से पैसे वसूलने के लिए मायके और ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों को शामिल किया था। पुलिस ने बताया कि मां अजू देवी शुरुआत से ही पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही थी...

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 13, 2025

मां ने बेटे के किडनैप की रची साजिश (File Photo)

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपने ही बेटे का अपहरण करवाया और पति से 21 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। कलयुगी मां ने यह साजिश अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रची थी। हालांकि पुलिस ने मात्र 6 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला ताराचक गांव का बताया जा रहा है। 

पिता से मांगी 21 लाख की फिरौती

बता दें कि घटना शनिवार की शाम की है। ताराचक से एक बच्चा अचानक लापता हो गया। घबराए पिता ने तुरंत दानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसी रात एक अज्ञात नंबर से सुनील को फोन आया, जिसमें अपहरणकर्ताओं ने 21 लाख रुपये की फिरौती मांगी और बच्चे की हत्या की धमकी दी। 

मां ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रची साजिश

मामले में पिता ने बताया- मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दिन आएगा। मेरा बेटा स्कूल से लौटा ही था कि लापता हो गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अपहरण की पूरी योजना बच्चे की मां अंजू देवी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर बनाई थी। 

पुलिस को हुआ शक

दरअसल, अंजू देवी ने पति से पैसे वसूलने के लिए मायके और ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों को शामिल किया था। पुलिस ने बताया कि मां अजू देवी शुरुआत से ही पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही थी और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना करने पर पुलिस को अंजू देवी पर शक हुआ। 

पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने मां और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फिरौती में इस्तेमाल किया गया एक कीपैड मोबाइल और 5 स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किए हैं। 

ये भी पढ़ें

कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या, बाइक को टक्कर मार घोप दिया चाकू
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 06:43 pm

Hindi News / National News / मां ने रिश्तेदारों के साथ रची बच्चे की अपहरण की साजिश, मांगे 21 लाख रुपये; मामले का खुलासा होने पर सन्न रह गई पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Assembly Election 2025: जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप

राष्ट्रीय

IMD Alert: मौसम विभाग का 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, 13 से 20 अक्टूबर तक बारिश और तूफान की दी चेतावनी

Heavy Rain
राष्ट्रीय

Jan Suraaj Candidate List: जन सुराज की दूसरी सूची में कितने मुस्लिमों को मिला टिकट, जानें कहां से किसे बनाया प्रत्याशी

राष्ट्रीय

अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर बीड़ी वाली तस्वीर को क्लीन चिट, PIL खारिज,केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला

Arundhati Roy Book Controversy
राष्ट्रीय

NDA में सीट बंटवारे से नाखुश होने की बात को मांझी ने नकारा, कहा- हम पूरी तरह से संतुष्ट

Union Minister Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.