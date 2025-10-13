मां ने रिश्तेदारों के साथ रची बच्चे की अपहरण की साजिश, मांगे 21 लाख रुपये; मामले का खुलासा होने पर सन्न रह गई पुलिस

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपने ही बेटे का अपहरण करवाया और पति से 21 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। कलयुगी मां ने यह साजिश अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रची थी। हालांकि पुलिस ने मात्र 6 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला ताराचक गांव का बताया जा रहा है।