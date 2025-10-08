Patrika LogoSwitch to English

कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या, बाइक को टक्कर मार घोप दिया चाकू

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि घायल वेंकटेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

2 min read

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Oct 08, 2025

बीजेपी युवा मोर्चा नेता की हुई हत्या (Photo-X @BYVijayendra)

कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा नेता वेंकटेश की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह हुई, जब वेंकटेश अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। उस समय पीछे से कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद हमलावर कार से बाहर निकले और उन पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए।

धारदार हथियार से किया हमला

मामले में कोप्पल के पुलिस अधीक्षक राम एल अरासिद्दी ने जानकारी देते हुए बताया कि- वेंकटेश कुरुबारा देवी कैंप से गंगावती जा रहे थे, तभी हमलावरों के एक समूह ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उनका पीछा किया और हमले के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए।

इलाज के दौरान हुई मौत

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि घायल वेंकटेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को शक है कि यह हत्या पुरानी रंजिश से उपजे गैंगवार से जुड़ी हो सकती है। पुलिस उपाधीक्षक सिद्धना गौड़ा पाटिल ने घटनास्थल का मुआयना किया।

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने जताया दुख

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते करते हुए कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने वेंकटेश के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा- कोप्पल जिले के गंगावती तालुका में युवा मोर्चा नेता वेंकटेश के दुखद निधन की खबर हृदयविदारक है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर वेंकटेश की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

चार लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया और हत्या में शामिल चार आरोपियों को भी पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

पहले भी बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं की हो चुकी है हत्या

बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई नेताओं की हत्या हो चुकी है। साल 2022 में दक्षिण कन्नड़ के भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच की थी।

इसके अलावा 2023 में धारवाड़ में भाजपा युवा मोर्चा के एक अन्य कार्यकर्ता प्रवीण कम्मार की स्थानीय झड़प के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने संदिग्धों को तुरंत पकड़ लिया था।

Published on:

08 Oct 2025 02:51 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या, बाइक को टक्कर मार घोप दिया चाकू

