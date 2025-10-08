कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या, बाइक को टक्कर मार घोप दिया चाकू

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते करते हुए कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने वेंकटेश के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा- कोप्पल जिले के गंगावती तालुका में युवा मोर्चा नेता वेंकटेश के दुखद निधन की खबर हृदयविदारक है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर वेंकटेश की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।