सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर विवादित बयान देना पड़ा महंगा, आरोपी को भेजा जेल

Bihar Crime: देशभर में बीते कुछ दिनों से धर्म को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। इन दिनों गरबा को लेकर कई नेताओं ने भी विवादित बयान दिए है। इसी बीच बिहार के अररिया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अररिया के जोगबनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को छोटी मस्जिद निवासी जिसान खान ने जोगबनी थाना में एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जोगबनी बस स्टैंड वार्ड नंबर पांच निवासी आर्यन साह (20) ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है।
इस मामले में जोगबनी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में तलाशी के लिए दल का गठन किया। इस दल ने अभियुक्त के इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच में आरोप सत्य पाया गया। इसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
इस आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जोगबनी में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। कुछ लोगों ने आज सुबह दुकान बंद कराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड (आरजेडी) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है। नीरज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार की यूएसपी है कि जो गलत करेगा वह जेल जाएगा। उपद्रव करने वालों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र में अररिया के फारबिसगंज में उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है।