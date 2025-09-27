सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर विवादित बयान देना पड़ा महंगा, आरोपी को भेजा जेल

Bihar Crime: देशभर में बीते कुछ दिनों से धर्म को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। इन दिनों गरबा को लेकर कई नेताओं ने भी विवादित बयान दिए है। इसी बीच बिहार के अररिया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अररिया के जोगबनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को छोटी मस्जिद निवासी जिसान खान ने जोगबनी थाना में एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जोगबनी बस स्टैंड वार्ड नंबर पांच निवासी आर्यन साह (20) ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है।