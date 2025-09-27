Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर विवादित बयान देना पड़ा महंगा, आरोपी को भेजा जेल

Bihar Crime: अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 27, 2025

Bihar crime
बिहार क्राइम (Photo-IANS)

Bihar Crime: देशभर में बीते कुछ दिनों से धर्म को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। इन दिनों गरबा को लेकर कई नेताओं ने भी विवादित बयान दिए है। इसी बीच बिहार के अररिया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अररिया के जोगबनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को छोटी मस्जिद निवासी जिसान खान ने जोगबनी थाना में एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जोगबनी बस स्टैंड वार्ड नंबर पांच निवासी आर्यन साह (20) ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मामले में जोगबनी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में तलाशी के लिए दल का गठन किया। इस दल ने अभियुक्त के इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच में आरोप सत्य पाया गया। इसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

जोगबनी में तनावपूर्ण माहौल

इस आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जोगबनी में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। कुछ लोगों ने आज सुबह दुकान बंद कराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

मामले को लेकर राजनीति गर्म

अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड (आरजेडी) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है। नीरज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार की यूएसपी है कि जो गलत करेगा वह जेल जाएगा। उपद्रव करने वालों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र में अररिया के फारबिसगंज में उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है।

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Sept 2025 03:49 pm

Hindi News / National News / सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर विवादित बयान देना पड़ा महंगा, आरोपी को भेजा जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.