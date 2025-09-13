Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार में NDA को ध्वस्त करने के लिए तेजस्वी का बड़ा मास्टरस्ट्रोक! नई रणनीति से बढ़ेगी BJP की टेंशन

तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यह यात्रा न केवल जनता के मुद्दों को उठाएगी, बल्कि विपक्ष को एकजुट करने में भी अहम भूमिका निभा सकती है।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 13, 2025

तेजस्वी यादव (फोटो सोर्स : IANS)

Bihar Election: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। 16 सितंबर से शुरू होने वाली बिहार अधिकार यात्रा के जरिए तेजस्वी ने बिहार की जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे एनडीए के लिए आखिरी यात्रा करार दिया है।

बिहार अधिकार यात्रा: जनता के मुद्दों का मंच

तेजस्वी यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह यात्रा बिहार के उन जिलों में जाएगी, जो पिछली यात्राओं में छूट गए थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हम 20 से अधिक जिलों में गए थे। अब बाकी बचे जिलों में जनता के बीच जाएंगे और उनके अधिकारों की बात करेंगे। यात्रा का नाम बदलकर बिहार अधिकार यात्रा करने पर तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि यह उनकी पार्टी की स्वतंत्र पहल है, जो बिहार की जनता के वोट और अधिकारों की रक्षा के लिए है।तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में बदलाव की लहर है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध से लोग त्रस्त हैं। जनता मौजूदा सरकार से नाराज है, और इस बार बदलाव निश्चित है, उन्होंने जोर देकर कहा।

एनडीए पर तीखा हमला

तेजस्वी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा, ये लोग केवल चुनाव के समय बिहार को याद करते हैं। चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाते हैं। इस बार जनता उन्हें खाली हाथ लौटाएगी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा की कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है और वह केवल चुनावी राजनीति करती है।

वोट चोरी और जनता के अधिकार

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार अधिकार यात्रा का मुख्य फोकस वोट चोरी, गरीबी, पलायन, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे होंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जो जनता के अधिकारों का हनन है। तिवारी ने कहा कि यह यात्रा एनडीए सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी और उनके लिए अंतिम साबित होगी।

राहुल गांधी का साथ

राहुल गांधी के यात्रा में शामिल होने के सवाल पर तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी लगातार बिहार के हित में राजद के साथ हैं। वोट चोरी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी दल एकजुट हैं। इस मामले में कोई अगर-मगर नहीं है, उन्होंने जोर दिया।

नेपाल और क्रिकेट पर बयान

तेजस्वी ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए वहां की कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दीं। भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर उन्होंने सवाल उठाया, जब हम खून और रिश्ता नहीं चाहते, तो क्रिकेट क्यों? उन्होंने इसे सरकार से जायज सवाल बताया।

मणिपुर और एआई वीडियो पर टिप्पणी

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर तिवारी ने कहा कि यह कदम देर से उठाया गया, लेकिन उम्मीद है कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा। एक एआई वीडियो पर विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजद पीएम का सम्मान करता है, लेकिन भाजपा नेताओं को अपनी अभद्र टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए।

Updated on:

13 Sept 2025 04:15 pm

Published on:

13 Sept 2025 04:13 pm

Hindi News / National News / बिहार में NDA को ध्वस्त करने के लिए तेजस्वी का बड़ा मास्टरस्ट्रोक! नई रणनीति से बढ़ेगी BJP की टेंशन

