बिहार में NDA को ध्वस्त करने के लिए तेजस्वी का बड़ा मास्टरस्ट्रोक! नई रणनीति से बढ़ेगी BJP की टेंशन

तेजस्वी यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह यात्रा बिहार के उन जिलों में जाएगी, जो पिछली यात्राओं में छूट गए थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हम 20 से अधिक जिलों में गए थे। अब बाकी बचे जिलों में जनता के बीच जाएंगे और उनके अधिकारों की बात करेंगे। यात्रा का नाम बदलकर बिहार अधिकार यात्रा करने पर तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि यह उनकी पार्टी की स्वतंत्र पहल है, जो बिहार की जनता के वोट और अधिकारों की रक्षा के लिए है।तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में बदलाव की लहर है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध से लोग त्रस्त हैं। जनता मौजूदा सरकार से नाराज है, और इस बार बदलाव निश्चित है, उन्होंने जोर देकर कहा।