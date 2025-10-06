Bihar Politics: ‘सेफ सीट’ से CM नीतीश के बेटे को राजनीति में लाने की तैयारी, मगर BJP डाल सकती है अड़ंगा, सामने आई वजह

हाल ही में एक बड़े नेता ने दावा किया था कि भाजपा इस बार बिहार में 101-104 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं, ऐसा भी माना जा रहा है कि भाजपा इस बार कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में है। इसका कारण क्षेत्र में उनका विरोध है। जो पार्टी की छवि को खराब कर रही है।