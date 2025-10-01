Bihar Election: बिहार में 19 सीटों पर न चाहते हुए भी कांग्रेस को देना पड़ सकता है मौजूदा MLA को टिकट, जान लें वजह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी की रणनीति में बदलाव की संभावना है। इस बार कांग्रेस 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो 2020 के 70 सीटों से कम है। पार्टी ने लगभग 80 सीटों का सर्वे किया है और 75 से 80 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनने की खबरें हैं। 2 min read