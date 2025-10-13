Bihar Assembly Election 2025: जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप

JJD ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी (Photo-IANS)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी। जनशक्ति जनता दल की पहली सूची में 21 प्रत्याशियों का नाम है। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी की ओर से जारी सूची में कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया है।
बता दें कि तेज प्रताप यादव के महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। महुआ वहीं सीट है जिससे तेज प्रताप पहले भी विधायक रह चुके हैं। साल 2015 में वे महुआ सीट से विधायक बने थे। वर्तमान में महुआ से राजद के मुकेश रोशन विधायक हैं।
|विधानसभा सीट के नाम
|प्रत्याशी का नाम
|महुआ
|तेज प्रताप यादव
|बेलसन
|विकास कुमार रवि
|शाहपुर
|मदन यादव
|बख्तियारपुर
|डॉ. गुलशन यादव
|बिक्रमगंज
|अजीत कुशवाहा
|जगदीशपुर
|नीरज राय
|अत्री
|अविनाश
|वजीरगंज
|प्रेम कुमार
|बेनीपुर
|अवध किशोर झा
|मनेर
|शंकर यादव
|डुमराओं
|दिनेश कुमार सूर्या
|गोबिंदगंज
|आशुतोष
|पटना साहिब
|मीनू कुमारी (अधिवक्ता)
|माधेपुरा
|संजय यादव
|नरकटियागंज
|तौरीफ रहमान
|बरौली
|धर्मेंद्र क्रांतिकारी
|कुचायकोट
|ब्रज बिहार भट्ट
|हिसुआ
|रवि राज कुमार
|मनहार
|जय सिंह राठी
|बनियापुर
|पुष्पा कुमारी
|मोहिउद्दीन नगर
|सुरभि यादव
लालू प्रसाद यादव ने मई 2025 में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। साथ ही, परिवार से भी बेदखल करने की घोषणा की थी। दरअसल, तेज प्रताप के फेसबुक पेज से अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का दावा करते हुए एक पोस्ट शेयर हुआ था। इसके बाद लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया था।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
