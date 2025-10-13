Bihar Assembly Election 2025: जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप

लालू प्रसाद यादव ने मई 2025 में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। साथ ही, परिवार से भी बेदखल करने की घोषणा की थी। दरअसल, तेज प्रताप के फेसबुक पेज से अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का दावा करते हुए एक पोस्ट शेयर हुआ था। इसके बाद लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया था।