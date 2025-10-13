Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Assembly Election 2025: जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप

Bihar Chunav 2025: जनशक्ति जनता दल की पहली सूची में 21 प्रत्याशियों का नाम है। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 13, 2025

JJD ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी (Photo-IANS)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी। जनशक्ति जनता दल की पहली सूची में 21 प्रत्याशियों का नाम है। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी की ओर से जारी सूची में कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया है।

महुआ से पहले विधायक रह चुके हैं तेज प्रताप

बता दें कि तेज प्रताप यादव के महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। महुआ वहीं सीट है जिससे तेज प्रताप पहले भी विधायक रह चुके हैं। साल 2015 में वे महुआ सीट से विधायक बने थे। वर्तमान में महुआ से राजद के मुकेश रोशन विधायक हैं।

किसे कहां से दिया टिकट

विधानसभा सीट के नाम प्रत्याशी का नाम
महुआ तेज प्रताप यादव
बेलसनविकास कुमार रवि
शाहपुर मदन यादव
बख्तियारपुर डॉ. गुलशन यादव
बिक्रमगंजअजीत कुशवाहा
जगदीशपुर नीरज राय
अत्रीअविनाश
वजीरगंजप्रेम कुमार
बेनीपुर अवध किशोर झा
मनेर शंकर यादव
डुमराओंदिनेश कुमार सूर्या
गोबिंदगंजआशुतोष
पटना साहिबमीनू कुमारी (अधिवक्ता)
माधेपुरा संजय यादव
नरकटियागंजतौरीफ रहमान
बरौलीधर्मेंद्र क्रांतिकारी
कुचायकोटब्रज बिहार भट्ट
हिसुआ रवि राज कुमार
मनहार जय सिंह राठी
बनियापुर पुष्पा कुमारी
मोहिउद्दीन नगरसुरभि यादव

परिवार और पार्टी से बेदखल हुए तेज प्रताप

लालू प्रसाद यादव ने मई 2025 में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। साथ ही, परिवार से भी बेदखल करने की घोषणा की थी। दरअसल, तेज प्रताप के फेसबुक पेज से अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का दावा करते हुए एक पोस्ट शेयर हुआ था। इसके बाद लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया था।

दो चरणों में होगा मतदान

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav 2025: सीटों के ऐलान होने के बाद नाराज हुआ यह दल, कहा- NDA को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

13 Oct 2025 07:39 pm

Hindi News / National News / Bihar Assembly Election 2025: जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

मां ने रिश्तेदारों के साथ रची बच्चे की अपहरण की साजिश, मांगे 21 लाख रुपये; मामले का खुलासा होने पर सन्न रह गई पुलिस

राष्ट्रीय

IMD Alert: मौसम विभाग का 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, 13 से 20 अक्टूबर तक बारिश और तूफान की दी चेतावनी

Heavy Rain
राष्ट्रीय

Jan Suraaj Candidate List: जन सुराज की दूसरी सूची में कितने मुस्लिमों को मिला टिकट, जानें कहां से किसे बनाया प्रत्याशी

राष्ट्रीय

अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर बीड़ी वाली तस्वीर को क्लीन चिट, PIL खारिज,केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला

Arundhati Roy Book Controversy
राष्ट्रीय

NDA में सीट बंटवारे से नाखुश होने की बात को मांझी ने नकारा, कहा- हम पूरी तरह से संतुष्ट

Union Minister Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.