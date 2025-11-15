बिहार विधानसभा चुनाव 2025: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की करारी हार की 15 प्रमुख वजहें

चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर की लंबी यात्रा के कारण राजनीति में उनकी विश्वसनीयता बन ही नहीं पाई। उन्होंने देश में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए काम किया और झूठे-सच्चे चुनावी नैरेटिव बनाने-बिगाड़ने के खेल में सक्रिय रहे। बिहार में भी उन्होंने लालू-नीतीश गठबंधन के लिए अभियान संचालित किया और जेडीयू में भी रह चुके थे। यहां तक कि कांग्रेस में भी भविष्य तलाशने गए थे, लेकिन राहुल गांधी के एप्रोच के कारण उनसे बात नहीं बन सकी, जिसके बारे में उन्होंने स्वयं ही कई साक्षात्कारों में बताया। ऐसे में जब उन्होंने स्वयं का दल बनाकर नीतीश और लालू दोनों की आलोचना शुरू की, तो मतदाताओं ने उन्हें राजनीतिक सुधारक कम और महत्वाकांक्षी अवसरवादी अधिक माना। यह धारणा उनकी पार्टी की जड़ें जमाने में सबसे बड़ी बाधा बनी।