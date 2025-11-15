‘मैं राजनीति और परिवार से तोड़ रही हूं नाता’, चुनाव में करारी हार के बाद लालू की बेटी ने किया ऐलान

रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता (Photo-X)
Rohini Acharya Quit Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Result 2025) के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए थे। नतीजों में महाठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। राजद (RJD) को 25 सीटों पर जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में मिली हार का गम ‘लालू परिवार’ भूला ही नहीं था कि 24 घंटे के अंदर एक और बड़ा झटका लग गया है। बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने परिवार से भी नाता तोड़ लिया है।
लालू की बेटी ने दावा किया कि उन्होंने यह कदम संजय यादव और रमीज के दवाब में लिया है, जबकि पूरा दोष वे स्वयं पर ले रही है। बता दें कि रोहिणी के इस कदम के बाद लालू परिवार और राजद में हलचल पैदा हो गई है।
बता दें कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का काफी समय से संजय यादव के साथ मनमुटाव चल रहा था। यह बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी देखा गया। दरअसल, इस यात्रा के दौरान बस की अगली सीट पर संजय यादव बैठे नजर आए थे, इस पर एक यूजर ने आपत्ति जताते हुए पोस्ट लिखी थी, जिसे रोहिणी ने शेयर किया था।
बता दें कि अब लालू परिवार में कलह सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। दरअसल, तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर पोस्ट किया था।
वहीं पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने ‘'टीम तेज प्रताप यादव' के बैनर तले एक नया राजनीतिक मंच बनाया। उन्होंने जनशक्ति जनता दल (जनशक्ति जनता दल) का गठन किया। तेज प्रताप की पार्टी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। जनशक्ति जनता दल ने तेजस्वी यादव के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी उतारा था।
