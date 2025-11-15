Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘मैं राजनीति और परिवार से तोड़ रही हूं नाता’, चुनाव में करारी हार के बाद लालू की बेटी ने किया ऐलान

Rohini Acharya Quit Politics: रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने परिवार से भी नाता तोड़ लिया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 15, 2025

रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता

रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता (Photo-X)

Rohini Acharya Quit Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Result 2025) के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए थे। नतीजों में महाठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। राजद (RJD) को 25 सीटों पर जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में मिली हार का गम ‘लालू परिवार’ भूला ही नहीं था कि 24 घंटे के अंदर एक और बड़ा झटका लग गया है। बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने परिवार से भी नाता तोड़ लिया है।

लालू की बेटी ने दावा किया कि उन्होंने यह कदम संजय यादव और रमीज के दवाब में लिया है, जबकि पूरा दोष वे स्वयं पर ले रही है। बता दें कि रोहिणी के इस कदम के बाद लालू परिवार और राजद में हलचल पैदा हो गई है। 

संजय यादव से था मनमुटाव

बता दें कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का काफी समय से संजय यादव के साथ मनमुटाव चल रहा था। यह बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी देखा गया। दरअसल, इस यात्रा के दौरान बस की अगली सीट पर संजय यादव बैठे नजर आए थे, इस पर एक यूजर ने आपत्ति जताते हुए पोस्ट लिखी थी, जिसे रोहिणी ने शेयर किया था। 

लालू परिवार में कलह

बता दें कि अब लालू परिवार में कलह सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। दरअसल, तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर पोस्ट किया था।

तेज प्रताप ने बनाई अपनी पार्टी

वहीं पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने ‘'टीम तेज प्रताप यादव' के बैनर तले एक नया राजनीतिक मंच बनाया। उन्होंने जनशक्ति जनता दल (जनशक्ति जनता दल) का गठन किया। तेज प्रताप की पार्टी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। जनशक्ति जनता दल ने तेजस्वी यादव के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी उतारा था।

बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद जन सुराज ने फोड़ा सियासी बम, कहा- दिल्ली ब्लास्ट के चलते…
राष्ट्रीय
जन सुराज पार्टी ने हार की बताई वजह

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

15 Nov 2025 04:36 pm

Published on:

15 Nov 2025 03:59 pm

Hindi News / National News / 'मैं राजनीति और परिवार से तोड़ रही हूं नाता', चुनाव में करारी हार के बाद लालू की बेटी ने किया ऐलान

