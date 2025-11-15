‘मैं राजनीति और परिवार से तोड़ रही हूं नाता’, चुनाव में करारी हार के बाद लालू की बेटी ने किया ऐलान

Rohini Acharya Quit Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Result 2025) के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए थे। नतीजों में महाठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। राजद (RJD) को 25 सीटों पर जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में मिली हार का गम ‘लालू परिवार’ भूला ही नहीं था कि 24 घंटे के अंदर एक और बड़ा झटका लग गया है। बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने परिवार से भी नाता तोड़ लिया है।