बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद जन सुराज ने फोड़ा सियासी बम, कहा- दिल्ली ब्लास्ट के चलते…

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। एनडीए ने 202 सीटों पर जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटों पर जीत मिली है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल सकी है। चुनाव में मिली हार के बाद JSP की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके का असर सीमांचल में हुआ है। इसका असर यहां पर ध्रुवीकरण करने में रहा है।