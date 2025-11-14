Bihar Election Result: रिजल्ट के दिन जनसुराज प्रत्याशी को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में मौत के बाद घर पर छाया मातम

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। इसी बीच एक बुरी खबर भी सामने आई है। भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने पटना के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। 31 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।