बिहार चुनाव से पहले ‘डैमेज कंट्रोल’: अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात?

बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और एनडीए में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। झा ने कहा, दोनों नेताओं ने एनडीए की चुनाव प्रचार रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हमने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है और बिहार की सभी 243 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अमित शाह आज सारण से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी रैलियों के लिए भोजपुर जिले के जगदीशपुर जा रहे हैं।