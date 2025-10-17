Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव से पहले 'डैमेज कंट्रोल': अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात?

Bihar Assembly Elections: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने चुनावों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 17, 2025

Nitish Kumar meets Amit Shah

अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की (Photo-IANS)

Bihar Assembly Elections: बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें एनडीए की चुनाव प्रचार रणनीति और उम्मीदवारों के नामांकन शामिल थे। यह मुलाकात लगभग 15 मिनट तक चली।

चुनाव प्रचार रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और एनडीए में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। झा ने कहा, दोनों नेताओं ने एनडीए की चुनाव प्रचार रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हमने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है और बिहार की सभी 243 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अमित शाह आज सारण से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी रैलियों के लिए भोजपुर जिले के जगदीशपुर जा रहे हैं।

झा ने महागठबंधन पर बोला हमला

महागठबंधन पर निशाना साधते हुए झा ने इसके नेताओं पर सीट बंटवारे को लेकर समन्वय और स्पष्टता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, महागठबंधन में इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन लगभग टूट चुका है। उन्होंने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए और फिर उन्हें वापस ले लिया। इससे पता चलता है कि उन्हें बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है - वे आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं।

सीएम चेहरे की टिप्पणी पर दी ये प्रतिक्रिया

राजग के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अमित शाह की टिप्पणी से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए झा ने कहा कि बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। झा ने स्पष्ट किया, अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस चुनाव में नीतीश कुमार राजग के नेता हैं। बिहार में वह हमारा चेहरा हैं और हम उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर लड़ रहे चुनाव

एनडीए के भीतर सीट बंटवारे के अनुसार, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) 29 सीटों पर, जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

छपरा विधानसभा चुनाव: बेजीपी के गढ़ में बगावत, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट
पटना
image

Updated on:

17 Oct 2025 04:25 pm

Published on:

17 Oct 2025 04:24 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव से पहले 'डैमेज कंट्रोल': अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात?

राष्ट्रीय

VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani
राष्ट्रीय

पहले किया पीछा फिर कर दिया प्रपोज, लड़की ने मना किया तो दिन दहाड़े चाकू से काटा गला

Crime News
राष्ट्रीय

दुनिया के ऐसे 31 देश जो देते है पाकिस्तानियों को मुफ्त वीजा, जानिए नाम

pakistani Passport
राष्ट्रीय

दुर्गापुर रेप केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों में से एक निकला पीड़िता का बॉयफ्रेंड

Durgapur rape case
राष्ट्रीय

मिठाई, मेवा, आतिशबाज़ी नहीं है, भीतर की रोशनी है असली दिवाली: आचार्य प्रशांत

achary prashant
राष्ट्रीय
