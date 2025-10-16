टिकट कटने पर पूर्व विधायक पूनम यादव ने खोला JDU पर मोर्चा, RLJP में हुईं शामिल

बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। जेडीयू को पिछले हफ्तों में कई झटके लग चुके हैं, जैसे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्व विधायक बीमा भारती का आरजेडी में जाना। वहीं, आरजेडी को भी कुछ विधायकों के जेडीयू में शामिल होने से नुकसान हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश पर दलबदल पर रोक है, लेकिन टिकट विवाद ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया। पूनम की एंट्री से रालोजपा का कुनबा मजबूत होगा और खगड़िया सीट पर रोमांचक मुकाबला तय है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये घटनाएं बिहार चुनाव को और अप्रत्याशित बना देंगी।