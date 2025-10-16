Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

टिकट कटने पर पूर्व विधायक पूनम यादव ने खोला JDU पर मोर्चा, RLJP में हुईं शामिल

Bihar Assembly Elections: पूर्व विधायक पूनम यादव ने पत्रकारों से बातचीत में जेडीयू नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैंने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 16, 2025

Poonam Yadav

पूर्व विधायक पूनम यादव (Photo-IANS)

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है, जहां दलबदल और टिकट विवाद ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को एक और झटका लगा है, जब चार बार विधायक रह चुकीं पूनम यादव ने पार्टी से टिकट कटने के बाद मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) में सदस्यता ग्रहण कर ली और खगड़िया सदर सीट से नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया। यह कदम एनडीए के खिलाफ महागठबंधन को मजबूत करने की दिशा में रालोजपा के लिए बड़ा समर्थन साबित हो सकता है।

जेडीयू ने किया विश्वासघात

पूनम यादव ने पत्रकारों से बातचीत में जेडीयू नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैंने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। पार्टी ने बिना किसी ठोस कारण के मेरा टिकट काट विश्वासघात किया है। पिछली बार भी वादाखिलाफी हुई थी, लेकिन अब मैं चुनाव लड़ूंगी और जनता के समर्थन से जीतकर दिखाऊंगी। पूनम ने जेडीयू पर पिछली बार टिकट देने के वादे तोड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रालोजपा में शामिल होकर वे दलित-यादव वोट बैंक को एकजुट करेंगी और एनडीए की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी।

चार बार जेडीयू टिकट पर खगड़िया सदर से जीती

खगड़िया सदर विधानसभा सीट पर यादव, कोइरी और दलित वोटरों की अच्छी-खासी संख्या है, जहां पूनम की मजबूत पकड़ रही है। वे खगड़िया के बाहुबली पूर्व विधायक रणवीर यादव की पहली पत्नी हैं। रणवीर ने दूसरी शादी अपनी साली कृष्णा यादव (पूनम की बहन) से की, जो राजनीतिक रूप से पूनम के लिए फायदेमंद साबित हुई। चार बार जेडीयू टिकट पर खगड़िया सदर से जीतने वाली पूनम को रणवीर का खुला समर्थन मिलता रहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी।

रालोजपा में हुईं शामिल पूनम यादव

रालोजपा हाल ही में एनडीए से नाता तोड़ चुकी है। पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ टकराव के बाद महागठबंधन की ओर रुख किया। पूनम का शामिल होना रालोजपा को खगड़िया जैसे क्षेत्रों में मजबूती देगा, जहां दलित और पिछड़े वोट निर्णायक हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दलबदल बिहार की राजनीति में नया समीकरण रचेगा, खासकर यादव-दलित गठजोड़ को प्रभावित करेगा।

243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में होगा मतदान

बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। जेडीयू को पिछले हफ्तों में कई झटके लग चुके हैं, जैसे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्व विधायक बीमा भारती का आरजेडी में जाना। वहीं, आरजेडी को भी कुछ विधायकों के जेडीयू में शामिल होने से नुकसान हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश पर दलबदल पर रोक है, लेकिन टिकट विवाद ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया। पूनम की एंट्री से रालोजपा का कुनबा मजबूत होगा और खगड़िया सीट पर रोमांचक मुकाबला तय है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये घटनाएं बिहार चुनाव को और अप्रत्याशित बना देंगी।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप को रोहिणी का मिला आशीर्वाद, पढ़िए तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा?
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Oct 2025 08:03 pm

Published on:

16 Oct 2025 08:02 pm

Hindi News / National News / टिकट कटने पर पूर्व विधायक पूनम यादव ने खोला JDU पर मोर्चा, RLJP में हुईं शामिल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

स्कूल-कॉलेजों में RSS की गतिविधियों पर लगेगा बैन, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला

ban rss activities in schools and colleges in karnataka syas priyank kharg
राष्ट्रीय

Bihar Elections: तेजप्रताप ने मधेपुरा में उतारा कैंडिडेट, तेजस्वी के लिए खड़ी की मुश्किलें

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी समेत इन नेताओं को किया शामिल

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले नया गठबंधन: ओवैसी-चंद्रशेखर और मौर्य ने मिलाया हाथ, जानिए क्या हो सकते हैं इसके नुकसान

aimim asp ajp grand democratic alliance
राष्ट्रीय

लॉरेंस गैंग ने कपिल शर्मा के कैफे पर फिर बरसाई गोलियां, इस बार दे डाली ये धमकी

Kapil Sharma Canada cafe
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.