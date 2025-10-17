बिहार चुनाव: महागठबंधन कभी NDA को हरा नहीं पाएगा, फडणवीस ने बताई इसकी वजह

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। सभी दल उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेगूसराय में भाजपा विधायक कुंदन कुमार के नामांकन में शिरकत की और जोरदार रोड शो किया। फडणवीस ने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला।