Bihar Bandh: गुरुवार कितने बजे तक रहेगा बिहार बंद, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद, महिलाएं क्यों कर रही प्रदर्शन का नेतृत्व

Bihar Bandh: 4 सितंबर यानी गुरुवार को बिहार में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एनडीए ने बंद का ऐलान किया है। यह बंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में है। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, जिसमें चक्का जाम शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पांच घंटे का बंद सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।