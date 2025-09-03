Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Bandh: गुरुवार कितने बजे तक रहेगा बिहार बंद, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद, महिलाएं क्यों कर रही प्रदर्शन का नेतृत्व

बिहार बंद की घोषणा के बाद जनता दल (यूनाइटेड) के नेता उमेश कुशवाहा ने कहा, "दरभंगा में विपक्ष की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह नैतिक और राजनीतिक दोनों रूप से गलत है।

पटना

Ashib Khan

Sep 03, 2025

4 सितंबर को बिहार रहेगा बंद (File Photo)

Bihar Bandh: 4 सितंबर यानी गुरुवार को बिहार में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एनडीए ने बंद का ऐलान किया है। यह बंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में है। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, जिसमें चक्का जाम शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पांच घंटे का बंद सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।

क्या खुला और बंद रहेगा?

जनता को असुविधा से बचाने के लिए बंद के दौरान एम्बुलेंस, अस्पताल और अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसी आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। इसके अलावा आपातकालीन सुविधाओं और रेल परिचालन सहित आवश्यक सेवाएं बंद के दौरान अप्रभावित रहेंगी।"

महिलाएं करेंगी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व

बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस प्रदर्शन का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाएगा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपशब्द को लेकर एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था।

‘महागठबंधन के नेताओं ने नहीं मांगी माफी’

बिहार बंद की घोषणा के बाद जनता दल (यूनाइटेड) के नेता उमेश कुशवाहा ने कहा, "दरभंगा में विपक्ष की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह नैतिक और राजनीतिक दोनों रूप से गलत है। उन्होंने कहा, "ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बेहद अनुचित है और अभी तक महागठबंधन के नेताओं ने माफी नहीं मांगी है। इससे पता चलता है कि वे कितने अहंकारी हैं।

पीएम मोदी ने मामले पर दी प्रतिक्रिया

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्हें "नामदार" कहा। उन्होंने कहा कि ये 'नामदार' लोग चांदी का चम्मच मुँह में लेकर पैदा हुए हैं। देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने परिवार की बपौती लगती है।

बिहार चुनाव 2025

03 Sept 2025 09:21 pm

Hindi News / National News / Bihar Bandh: गुरुवार कितने बजे तक रहेगा बिहार बंद, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद, महिलाएं क्यों कर रही प्रदर्शन का नेतृत्व

