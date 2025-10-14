Bihar BJP Candidate List: विधानसभा स्पीकर सहित इन विधायकों का बीजेपी ने काट दिया टिकट, देखें लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उमनें से पहली सूची में 71 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। बता दें कि रविवार को एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने सीट बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेन्द्र कुशवाह की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) 6-6 सीटों पर लड़ेंगी।