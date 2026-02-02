NEET Case: विधानसभा में गूंजा नीट छात्रा का मुद्दा, विपक्ष ने राज्यपाल के भाषण का किया बहिष्कार

Governor Address: बिहार विधानसभा के बजट सत्र (Bihar Assembly Budget Session) का आगाज आज भारी हंगामे और सियासी तपिश के साथ हुआ। साल 2026 के इस अहम सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर जो तस्वीरें देखने को मिलीं, उन्होंने बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Health) की रही, जो अस्वस्थ होने के बावजूद व्हीलचेयर पर बैठ कर विधानसभा पहुंचे। उनके इस तेवर ने साफ कर दिया कि स्वास्थ्य कारणों से विपक्ष की धार कुंद नहीं पड़ने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जम कर नारेबाजी की और 'नीट' छात्रा मामले (NEET Student Protest) पर सरकार को घेरने की कोशिश की।