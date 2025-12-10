बदले की आग ने उजाड़ी मां की कोख, सोती हुई तीन मासूमों पर रॉड से किया वार, दो की मौत एक घायल

बिहार के पूर्णिया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने पारिवारिक लड़ाइयों का बदला लेने के लिए तीन बच्चियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दो बच्चियों की मौत हो गई जबकि तीसरी अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अधिकारियों ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रौता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले डिंगोज गांव में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।