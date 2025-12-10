10 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

बदले की आग ने उजाड़ी मां की कोख, सोती हुई तीन मासूमों पर रॉड से किया वार, दो की मौत एक घायल

बिहार के पूर्णिया में पारिवारिक रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने तीन मासूम बच्चियों पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में दो बच्चियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार किए गए हैं।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 10, 2025

Bihar Crime News

पूर्णिया में सोती हुई तीन मासूमों पर रॉड से हमला (फोटो- एआई जनरेटेड)

बिहार के पूर्णिया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने पारिवारिक लड़ाइयों का बदला लेने के लिए तीन बच्चियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दो बच्चियों की मौत हो गई जबकि तीसरी अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अधिकारियों ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रौता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले डिंगोज गांव में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

लंबे समय से चल रही पारिवारिक लड़ाई के चलते की हत्या

आरोपी की पहचान मोहम्मद अरबाज़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अरबाज़ और बच्चियों के परिवार के बीच लंबे समय से एक पारिवारिक विवाद चल रहा था। मंगलवार शाम को भी ऐसी ही किसी बात को लेकर दोनों के परिवार के बीच लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई से अरबाज़ के मन की नफरत और अधिक बढ़ गई। लड़ाई के दौरान बच्चियों के पिता ने अरबाज को शांत कराने की कोशिश की और इस बात से वह और अधिक नाराज हो गया और उसने यह भयानक साजिश रच डाली।

सोती हुई बच्चियों पर लोहे की रॉड से हमला

पुलिस के अनुसार, अरबाज रात के समय में बच्चियों के घर में घुसा और नींद में उन पर लोहे की रॉड से हमला किया। अरबाज ने एक के बाद एक कई बार बच्चियों पर वार किए। इस घटना में पांच साल की इनायत और तीन साल की गुलनाज़ की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि डेढ़ साल की कुलसुम की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया गुनाह

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर मृतक बच्चियों के शवों को कब्जे में लिया और घायल कुलसुम को अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल से पुलिस को वो लोहे की रॉड भी मिली जिसका इस्तेमाल करके अरबाज ने बच्चों पर हमला किया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और फिर बुधवार को मोहम्मद और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान मोहम्मद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

घटना के बाद गांव में बढ़ा तनाव

पुलिस ने बताया कि, इस मामले में राऊता पुलिस स्टेशन में हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साज़िश की अलग-अलग धाराओं के तहत दोनों आरोपियों के ख़िलाफ़ एक एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और लोग डर में हैं। पुलिस ने बताया कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

10 Dec 2025 05:06 pm

Hindi News / National News / बदले की आग ने उजाड़ी मां की कोख, सोती हुई तीन मासूमों पर रॉड से किया वार, दो की मौत एक घायल

